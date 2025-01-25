ASVEL, Barcelona'yı 100 sayı ile devirdi

THY EuroLeague'in 23. haftasında ASVEL evinde Barcelona'yı 100-94 mağlup etti.

ASVEL, Barcelona'yı 100 sayı ile devirdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:11

ASVEL, THY EuroLeague'in 23. haftasında evinde Barcelona'yı 100-94 yendi. 

Bu sonuçla Barcelona, ligdeki 23. maçında 10. kez sahadan mağlup ayrıldı. Katalan temsilcisi, gelecek hafta zorlu Baskonia deplasmanında sahne alacak.

Ligdeki 23. maçında 11. galibiyetini alan ASVEL ise Fransız derbisinde Paris Basketball ile kozlarını paylaşacak.

ASVEL'de Theo Maledon 18 sayı, 4 ribaunt, 9 asist; Andre Roberson 17 sayı, 6 ribaunt, 2 asist; Paris Lee 14 sayı, 2 asist; Neal Sako 14 sayı, 6 ribaunt, 2 asist; Tarik Black 13 sayı, 3 ribaunt ile oynadı.

Barcelona'da ise Kevin Punter 19 sayı, 2 ribaunt, 6 asist; Jabari Parker 18 sayı, 3 ribaunt, 2 asist; Chimezie Metu 16 sayı, 4 ribaunt; Dario Brizuela 12 sayı, 4 ribaunt ile mücadele etti.


Etiketler: #Asvel #barcelona #thy euroleague

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