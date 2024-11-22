Ellie Okobo yıldızlaştı, Monaco ASVEL'i rahat geçti
THY EuroLeague'in 11. haftasında Monaco, evinde ASVEL'i ağırladı. Ev sahibi ekip ikinci yarıdaki üstün performansıyla sahadan 103-92 galip ayrıldı.
THY EuroLeague'in 11. haftasında Monaco, sahasında ASVEL'i ağırladı. Ev sahibi ekip ikinci yarıdaki üstün performansıyla sahadan 103-92 galip ayrıldı.
Monaco'da Elie Okobo, 27 sayılık performansıyla maça damga vuran isim oldu.
Bu sonuçla AS Monaco, ligdeki 11. maçında yedinci kez sahadan galip ayrıldı. Monaco, gelecek hafta zorlu Panathinaikos deplasmanında sahne alacak.
Ligdeki 11. maçında sekizinci yenilgisini alan ASVEL ise Anadolu Efes'i konuk edecek.
Etiketler: #monaco #Asvel #thy euroleague
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