ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:37
ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 24. haftasında 30 Ocak Salı günü deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL ekibiyle karşılaşacak.

ASVEL - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

LDLC Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

ASVEL - FENERBAHÇE  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, ligde son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup etmeyi başarmıştı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius önderliğinde yakaladığı çıkışı sürdüren Fenerbahçe Beko, ligde 14 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Geride kalan maçlarda 5 galibiyet ve 18 mağlubiyeti bulunan ev sahibi ekip ise 18. basamakta yer alıyor.

İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 101-86 kazanmıştı.

İki ekip arasında bu ligde daha önce oynanan 13 müsabakada ise sarı-lacivertlilerin 10'a 3'lük üstünlüğü bulunuyor.


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