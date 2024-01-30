ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 24. haftasında 30 Ocak Salı günü deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL ekibiyle karşılaşacak.
ASVEL - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
LDLC Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
ASVEL - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Sarı-lacivertliler, ligde son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup etmeyi başarmıştı.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius önderliğinde yakaladığı çıkışı sürdüren Fenerbahçe Beko, ligde 14 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
Geride kalan maçlarda 5 galibiyet ve 18 mağlubiyeti bulunan ev sahibi ekip ise 18. basamakta yer alıyor.
İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 101-86 kazanmıştı.
İki ekip arasında bu ligde daha önce oynanan 13 müsabakada ise sarı-lacivertlilerin 10'a 3'lük üstünlüğü bulunuyor.
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