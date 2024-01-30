Fenerbahçe Petrol Ofisi, liderliği Galatasaray Petrol Ofisi'ne kaptırdı!
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı FOMGET ile 1-1 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Marian Awad'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
GALATASARAY LİDER OLDU
Fenerbahçe Petrol Ofisi, 83. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan attığı golle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Haftaya averajla lider giren 44 puanlı Fenerbahçe Petrol Ofisi bu sonuçla zirveyi, Beylerbeyi'ni 1-0 mağlup eden ve puanını 46'ya yükselten Galatasaray'a kaptırdı.
Son şampiyon ABB FOMGET ise 39 puanla 3. sırada yer aldı.
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