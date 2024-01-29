Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:25

Güncelleme: 29.01.2024 - 19:25

Fenerbahçe, adı son dönemde transferle anılan Jayden Oosterwolde ile ilgili kararını verdi.

Hollandalı futbolcunun transferi için bazı kulüpler zemin yokladı ancak Fenerbahçe'ye ulaşan henüz resmi bir teklif olmadı.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe de 22 yaşındaki futbolcuyu ilk planda sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi geçen sezonun devre arasında Parma'dan kadrosuna katmıştı. Oosterwolde, Fenerbahçe forması altında çıktığı 30 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.