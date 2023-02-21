Asya Şampiyonlar Ligi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 14:44

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 14:44

Asya Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda dün oynanan Al Hilal-Shabab Al Ahli ve Al Faisaly-Foolad Khouzestan karşılaşmaları öncesinde Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İran ekibi Foolad Khouzestan, deplasmanda Suudi Arabistan takımı Al Faisaly'i 1-0 yenerken Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti.