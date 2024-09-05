Atakan Karahan'dan ABD Açık'ta tarihi çeyrek final!

Atakan Karahan, ABD Açık Tenis Turnuvası'nın gençler kategorisinde çeyrek finale yükselerek bir ilki başardı.

AA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:55
Atakan Karahan'dan ABD Açık'ta tarihi çeyrek final!
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Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

BİR İLKİ BAŞARDI

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, New York'ta düzenlenen turnuvada milli tenisçinin, üçüncü turda 8 numaralı seribaşı Fransız Theo Papamalamis'i 6-4 ve 7-6'lık setlere 2-0 mağlup ettiği belirtilerek, "Atakan Karahan, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçimiz oldu" denildi.

Atakan Karahan, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Japon Rei Sakamoto ile karşılaşacak.


Etiketler: #Atakan Karahan #ABD Açık #tenis #Türkiye Tenis Federasyonu #çeyrek final

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