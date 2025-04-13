Atalanta kötü serisine son verdi!

Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

Atalanta kötü serisine son verdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 15:48

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Atalanta ile Bologna karşı karşıya geldi. 

Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçın henüz 3. dakikasında Mateo Retegui'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 21. dakikada Mario Pasalic'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda gelen gollerle Atalanta sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ATALANTA 3. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Atalanta 61 puanla ligde 3. sıraya yükseldi ve ligdeki 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası galip geldi.

Bologna ise ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi sonrası kaybetti ve ligde 5. sırada bulunuyor.


Etiketler: #Atalanta #bologna #İtalya Serie A

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