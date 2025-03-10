Atalanta'dan Juventus'a farklı tarife!
İtalya Serie A'da Atalanta, Juventus'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-0'lık skorla Atalanta oldu.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Mateo Retegui, 46. dakikada Marten de Roon, 66. dakikada Davide Zappacosta ve 77. dakikada Ademola Lookman attı.
Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 45 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Atalanta, 58 puana yükseldi. Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Juventus, 52 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, sahasında Inter'i konuk edecek. Juventus, Fiorentina deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Atalanta #juventus #İtalya Serie A
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