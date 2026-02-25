Atalanta, Borussia Dortmund'u 90+8'de devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup ederek tur atlayan ekip oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Atalanta, Almanya'da 2-0 yenildiği Borussia Dortmund'u İtalya'da ağırladı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Atalanta, adını son 16 turuna yazdırdı.

Maça iyi başlayan Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle maçta 3-0 üstünlük kurdu.

Borussia Dortmund'da 75. dakikada sahneye çıkan Karim Adeyemi attığı güzel golle durumu 3-1 yaptı ve maçı uzatmaya götürmek için Alman ekibini umutlandırdı.

DORTMUND'DAN SAVUNMADA BÜYÜK HATA

Karşılaşmada dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde VAR uyarısı sonrası Atalanta penaltı kazandı. Lazar Samardzic, 90+8'de penaltıyı gole çevirdi ve Atalanta maçı 4-1 kazandı.

Dortmund savunması, penaltı öncesi savunmada büyük hata yaptı. Sonrasında Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini son dakikalarda kırmızı kart gördü.

Öte yandan Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan yedek kulübesinde maça başladı ama karşılaşmada şans bulamadı.

MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son 16 turuna kalan Atalanta, kura çekimi sonrası Arsenal veya Bayern Münih'ten biri ile eşleşecek.

