George Gardi'den Galatasaray ve Kenan Yıldız için flaş itiraf: 'Juventus ile görüştüm ama...'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Juventus'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bazı önemli transferlerinde payı bulunan ünlü menajer George Gardi, Juventus ile oynanacak maç öncesi TuttoSport'a konuştu.

Gardi açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray'ın maaşlı çalışanı değilim. Önemli işler yapıldı ve Galatasaray'ın saygısını korumaya devam etmeyi umuyorum...”

"LOOKMAN'I GETİREMEDİM"

En büyük pişmanlığınız? Kaçırdığınız fırsat?

"Özellikle üst düzey oyuncular söz konusu olduğunda, bazı transferlerin sonuçlanmaması normaldir. Bunun sayısız değişkeni ve koşulu vardır. Geçen yaz Inter ile anlaşma bozulduktan sonra Lookman'ı transfer etmeyi denedim, Osimhen transferini taklit etmek istedim; satın alma opsiyonlu kiralama. Ama onlar onu satmak istemedi. Ocak ayında da aynı şey oldu, bu sefer Atalanta'nın talepleri çok yüksekti."

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Peki ya Kenan Yıldız? Üç yıl önce, eski Juventus sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'ın teklifinden ikna olmuş görünüyordu.

"O zamanlar Kenan Yıldız bir gençti, Juventus'un Primavera takımında oynayan ve Next Gen'de boy göstermeye başlayan, reşit olmak üzere olan bir gençti. Müthiş bir yetenek, ancak henüz tam olarak açığa çıkmamış bir yetenek. Ocak 2023'ün sonunda görüşmeleri başlatmak için Torino'ya gidip Juventus ile görüştüm ama rakamlar konusunda anlaşmazlıklar vardı; Juventus 7 milyon istiyordu ancak menajer kabul etmedi. 2023 yazında tekrar denedim, ancak o noktada oyuncunun kulüp içindeki değeri artmıştı ve Juventus'un talepleri de katlanarak artmıştı."

OSIMHEN TRANSFERİ

Osimhen transferinin son anda suya düşebileceğini hiç düşündünüz mü?

“Bu risk kesinlikle vardı. Özellikle ilk yıl, kiralık olarak geldiğinde. Zaman acımasızca geçiyordu. Çok karmaşık bir ”bulmaca"ydı; sorunlar vardı, imzalar gelmiyordu, UEFA listesi ertesi gün kapanıyordu... Napoli havaalanında telefonla görüşmeler yaparak geçirdiğim saatleri hatırlıyorum, o sırada İstanbul havaalanında binlerce Türk taraftar bekliyordu ve ben “Ya şimdi bir şey ters giderse...” diye düşünüyordum."

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI TAHMİNİ

"Çok zor bir maç, tur atlamak hem sportif hem de ekonomik açıdan tüm kulüpler için önemli bir dönüm noktası. O kadar önemli ki, üç gol farkla önde olmak bir avantaj sağlıyor ama maçın bittiği anlamına gelmiyor. Teknik direktör, takımın hafife alınmaması için ne yapması gerektiğini bilecektir. Galatasaray'ın gol atarak maçı daha yönetilebilir hale getirmesini umuyorum.”