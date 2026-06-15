Atalanta'da Maurizio Sarri dönemi resmen başladı!

İtalya ekibi Atalanta'da Raffaele Palladino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri getirildi.

Kulübün açıklamasında, 67 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Sarri ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

HOCALIK KARİYERİNDE 800'DEN FAZLA MAÇA ÇIKTI

Empoli, Napoli, Chelsea ve Juventus gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik direktör, son olarak Lazio'da görev yaptı.

Çalıştırdığı takımlarda 800'den fazla maça çıkan Sarri, Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi ve Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son 16 turuna kalan Atalanta, Serie A'da ise 59 puanla 7. sırayı aldı.