Le Mans 24 Saat Yarışı'nda kazanan ekip belli oldu!

Toyota'nın yarış departmanı Toyota Racing, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda zafere ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 350 binin üzerindeki seyircinin takip ettiği yarış, Toyota'nın da yer aldığı Hypercar kategorisinde son yılların en yakın ve en çekişmeli mücadelelerinden birine sahne oldu.

NYCK DE VRIES BİR İLKİ YAŞADI

Pilot Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Nyck de Vries'in kullandığı 7 numaralı "TR010 HYBRID", 381 turun ardından damalı bayrağı ilk sırada görerek zaferi kazandı. Conway ve Kobayashi kariyerlerindeki 2. Le Mans galibiyetine ulaşırken, Nyck de Vries ise ilk kez Le Mans 24 Saat Yarışı'nı genel klasmanda kazanma başarısını gösterdi.

Yarışta Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın kullandığı 8 numaralı "TR010 HYBRID" de podyuma çıkarak 3. sırada yarışı bitirdi. Böylece Toyota Racing, Le Mans'da çifte podyum başarısı elde etti.

MARKALAR VE PİLOTLAR SIRALAMASINDA LİDER

Le Mans'da elde edilen çifte puan başarısıyla Toyota Racing, Markalar Şampiyonası'ndaki liderliğini 36 puana çıkardı. Ayrıca 7 numaralı ekibin sürücüleri de Pilotlar Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi.

Toyota Racing, şampiyonadaki bir sonraki yarışına 12 Temmuz'da Brezilya'daki Interlagos Pisti'nde gerçekleştirilecek Sao Paulo 6 Saat Yarışı'nda çıkacak.