10.12.2025 02:08:00
Atalanta'dan Chelsea'ye soğuk duş!

Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Atalanta oldu.

Chelsea'nin golünü 25. dakikada Joao Pedro kaydetti.

GALİBİYET 83'TE GELDİ

Atalanta'nın golleri 55. dakikada Gianluca Scamacca ve 83. dakikada Charles De Ketelaere'den geldi.

Ev sahibi Atalanta'da maça ilk 11'de başlayan Ademola Lookman 87 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Atalanta puanını 13'e yükseltti. Chelsea 10 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki hafta Atalanta, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Chelsea, Pafos'u konuk edecek.

