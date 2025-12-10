Barcelona Jules Kounde ile geri döndü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 01:51:00
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Geriye düşen Barcelona sahasında oynadığı maçı 2-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt'un golünü 21. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Barcelona'nın golleri 50. ve 53. dakikada Jules Kounde'den geldi.

CAN UZUN FORMA GİYDİ

Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun maçın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 10'a yükseltti. Eintracht Frankfurt 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Barceona, Slavia Prag'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Azerbaycan'da Karabağ ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #barcelona #uefa şampiyonlar ligi #eintracht frankfurt

