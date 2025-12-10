Okan Buruk'tan sakatlık isyanı: 'Bir kaleci kalmıştı...'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco'ya konuk oldu. Mücadele Monaco'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadele sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçı değerlendirdi.

Okan Buruk açıklamasında, “Atamadıklarımız da var. Son pası atamadığımız anlar da var. İlk yarıda doğru şekilde çözümler ürettik. İlk yarı bizim için, ikinci yarıda çok daha rahatlaştırabilirdik maçı. Rakip çok daha istekli başladı ikinci yarıya. Sol bekimizi bulamadık. Barış'ı birebir bırakabilirdik. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı kötü bir takım rakibimiz ama ön tarafları iyi bir takım. Golovin'in içeri girişleri, Minamino'nun koşuları, özellikle Balogun da çok etkili oldu. Tabii ki zorlu periyottan geçiyoruz. İkili mücadele kazanan oyuncular çok önemli oluyor. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçı kazanıp hedeflerimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

OKAN BURUK'TAN UĞURCAN ÇAKIR SÖZLER İ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, “Uğurcan'ın üst adalesinde bir zorlanma var. Üst adale tabii topa vurduğu adale. MR'dan sonra durumu netleşecek. Bu süreçte bir kaleci kalmıştı bizim için sakatlanmayan herhalde. Uğurcan da umarım iyileşir kısa sürede ve aramıza döner” ifadelerini kullandı.