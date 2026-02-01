Atalanta'dan Lookman transferi için açıklama: 'Sözlü olarak anlaştık'

Atletico Madrid, Atalanta forması giyen ve uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman'ı kadrosuna katıyor.

Atletico Madrid, Atalanta ile 35 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Lookman, başlangıçta Atletico Madrid'e gitmek istemedi.

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in hamlesinin ardından transfer için yeni bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertliler, Lookman'a net 8.5 milyon Euro maaş ve bonus içeren bir teklifte bulundu. Fenerbahçe, Atalanta ile de 40 milyon Euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağladı. Ancak takımlar arasında ödeme koşulları ve banka teminatı konusunda anlaşma sağlanmadı.

Lookman, Fenerbahçe'nin maaş teklifini yükseltmesine rağmen Atletico Madrid'in teklifini öncelikli olarak değerlendirmek istediğini tüm taraflara iletti.

İMZAYA GİDİYOR

İtalya'dan Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Lookman, Atletico Madrid'e transferi için bugün (Pazar) İspanya'ya gidecek.

Atletico Madrid, Lookman için 35+5 milyon Euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid'den yıllık 6 milyon Euro kazanacak ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

RESMİ AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından Atalanta'dan transfer için açıklama geldi.

Atalanta CEO'su Luca Percassi, transfer için, "Atletico Madrid ile sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu maddeleri resmileştirme aşamasına geçiyoruz. Bu biraz zaman alacak ancak her şey yolunda giderse çok yakında transfer tamamlanacak" diye konuştu.

Atalanta forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.