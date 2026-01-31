Fenerbahçe, yıldız oyuncu için Atalanta’yla anlaşmaya yakın: Adım adım Lookman

Fenerbahçe, transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. SarıLacivertliler, Atalanta’dan Ademola Lookman’ı kadrosuna katıyor. Bergamo’da İtalyan ekibinin yetkilileriyle bir araya gelen Fenerbahçeli yöneticiler, 35 milyon Avro bonservis ve bonuslarla birlikte Atalanta ile büyük oranda anlaştı.

Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı hücum oyuncusuyla da 10 milyon Avro garanti ücret ve bonuslarla 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

KANTE BİTİYOR

Sarı-Lacivertliler bir yandan N’Golo Kante transferi için Cidde’de yoğun mesai harcıyor. 34 yaşındaki ön liberoyla her konuda anlaşan F.Bahçe yönetimi, oyuncunun menajerinin istediği payı da makul seviyeye düşürdü. Bir yandan da Al İttihad kulübünün bonservis talebi için pazarlıklar son aşamaya geldi. Kante transferinin birkaç gün içinde bitmesi planlanıyor.

FORVET HAMLESİ

F.Bahçe, forvet Sidiki Cherif’i almak istiyor. Sarı-Lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşırken kulübü Angers’e de resmi teklifini sundu. Fransız futbolcu, kulübüyle görüşüp teklifin kabul edilmesini istedi. F.Bahçe ayrıca Strasbourg takımının 23 yaşındaki Arjantinli santrforu Joaquin Panichelli ile de görüşüyor.