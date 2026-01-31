Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atletico Madrid ile Atalanta anlaştı... Lookman transferinde flaş gelişme!

Atletico Madrid ile Atalanta anlaştı... Lookman transferinde flaş gelişme!

31.01.2026 21:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Atletico Madrid ile Atalanta anlaştı... Lookman transferinde flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman için Atalanta ve Atletico Madrid anlaşmaya vardığı ve Nijeryalı futbolcunun onay vermesi halinde transfer gerçekleşeceği iddia edildi.

Fenerbahçe devre arasında kadrosunu Ademola Lookman ile güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertliler, Nijeryalı futbolcu ile anlaşsa da İtalyan ekibiyle henüz uzlaşamadı.

Di Marzio'nun haberine göre transferde Fenerbahçe'nin rakibi Atletico Madrid, Ademola Lookman için Atalanta ile anlaşmaya vardı.

İspanyol devi, Lookman'ın onay vermesiyle transferi gerçekleştirecek ancak oyuncu henüz Madrid'e yeşil ışık yakmadı.

Transfer görüşmeleri yoğunlaşan Ademola Lookman'ın Como ile oynanacak maçın kadrosuna alınması beklenmiyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Atalanta #Ademola Lookman

İlgili Haberler

Sözleşme ayrıntıları belli oldu... Fenerbahçe, Ademola Lookman'ı rekor bonservisle bitiriyor!
Sözleşme ayrıntıları belli oldu... Fenerbahçe, Ademola Lookman'ı rekor bonservisle bitiriyor! Ademola Lookman ile anlaşan Fenerbahçe'nin, Atalanta'yla da bonservis konusunda el sıkışmak üzere olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, yıldız oyuncu için Atalanta’yla anlaşmaya yakın: Adım adım Lookman
Fenerbahçe, yıldız oyuncu için Atalanta’yla anlaşmaya yakın: Adım adım Lookman Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışırken, N’Golo Kante ve genç forvet adayları için de görüşmelerini sürdürüyor.
Atalanta'nın istediği bonservis belli oldu... Fenerbahçe, Lookman transferinde son virajda!
Atalanta'nın istediği bonservis belli oldu... Fenerbahçe, Lookman transferinde son virajda! Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lookman için Atletico Madrid'in de devreye girdiği ancak sarı-lacivertlilerin transfer yarışını önde götürdüğü aktarıldı. Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı rakam ve Atalanta'nın talebi arasındaki makasın ise iyice daraldığı ve transferde sona yaklaşıldığı iddia edildi.