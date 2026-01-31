Atletico Madrid ile Atalanta anlaştı... Lookman transferinde flaş gelişme!

Fenerbahçe devre arasında kadrosunu Ademola Lookman ile güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertliler, Nijeryalı futbolcu ile anlaşsa da İtalyan ekibiyle henüz uzlaşamadı.

Di Marzio'nun haberine göre transferde Fenerbahçe'nin rakibi Atletico Madrid, Ademola Lookman için Atalanta ile anlaşmaya vardı.

İspanyol devi, Lookman'ın onay vermesiyle transferi gerçekleştirecek ancak oyuncu henüz Madrid'e yeşil ışık yakmadı.

Transfer görüşmeleri yoğunlaşan Ademola Lookman'ın Como ile oynanacak maçın kadrosuna alınması beklenmiyor.