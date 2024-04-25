Atalanta gol oldu yağdı: İtalya Kupası'nda final biletini 4 golle aldı!

Atalanta, İtalya Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 4-1 mağlup ederek finalde Juventus'un rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:42
Atalanta gol oldu yağdı: İtalya Kupası'nda final biletini 4 golle aldı!
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İtalya Kupası yarı final maçında Atalanta, sahasında Fiorentina ile karşılaştı.

Gwiss Stadium'da oynanan maçı Atalanta 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Koopmeiners, 75. dakikada Scamacca, 90+5. dakikada Lookman ve 90+8. dakikada Pasalic kaydetti.

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Fiorentina'da Milenkovic 53. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

İlk maçı 1-0 kaybeden Atalanta, 4-1'lik skorun ardından adını finale yazdırdı.

Atalanta, finalde 15 Mayıs Çarşamba günü Juventus ile karşı karşıya gelecek.


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