Kenan Yıldız forma giydi: Juventus İtalya Kupası'nda finale çıktı!
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Juventus iki maçın toplamında 3-2 kazanarak finale yükseldi.
İtalya Kupası yarı finalinde Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Igor Tudor'un ekibi Lazio'ya deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen finale kalmayı başardı.
Stadio Olimpico'da oynanan maçta Lazio'nun gollerini 12. ve 49. dakikalarda Taty Castellanos atarken, Juventus'a finali getiren golü 83. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.
KENAN YILDIZ FORMA GİYDİ
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 81. dakikada Weston McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Juventus adını finale yazdırırken, Lazio kupaya veda etti.
Juventus finalde, Fiorentina - Atalanta eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Turun ilk maçında Fiorentina evinde Atalanta'yı 1-0 yenmişti.
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