Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası finalinde Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:33
Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
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İtalya Kupası'nın finalinde Atalanta ve Juventus kupa için mücadele edecek.

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri, De Ketelaere, Koopmeiners, Scamacca.

Juventus: Perin, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus'ta omuzundan sakatlık yaşayan ve pazartesi günkü idmana çıkmayan Kenan Yıldız'dan iyi haber geldi.

Milli futbolcu, Atalanta maçının kadrosunda yer aldı. Kenan'ın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması ve sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.


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