Kritik maç öncesi Juventus'a Kenan Yıldız şoku

Juventus'un Atalanta ile 15 Mayıs'ta oynanayacağı kupa finali öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Salernitana maçında sakatlanan Kenan Yıldız'ın finalde forma giyememe ihtimali bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:58
Kritik maç öncesi Juventus'a Kenan Yıldız şoku
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Kenan Yıldız şoku yaşanıyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre Kenan Yıldız, Juventus'un bugünkü idmanına katılamadı. Milli futbolcunun durumunun yarın değerlendirmeye alınacağı vurgulandı.

Sportmediaset ise Kenan Yıldız'ın muhtemelen Juventus'un final maçı kadrosunda yer almayacağını yazdı.

Kenan Yıldız 1-1 sona eren Salernitana maçında sağ omzundan sakatlanmıştı.

KENAN YILDIZ'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon Serie A'da 25, İtalya Kupası'nda 4 maça çıkan Kenan Yıldız 3 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.


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