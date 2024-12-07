Atalanta, Milan'ı 87'de yıktı!
İtalya Serie A'da Atalanta, Milan'ı sahasında 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Atalanta, sahasında Milan'ı konuk etti. Gewiss Stadyumu'ndaki maçı Atalanta 2-1 kazandı.
Atalanta, 12. dakikada Charles De Ketelaere ile öne geçti. Milan bu gole 22. dakikada Alvaro Morata ile cevap verdi. Atalanta, Ademola Lookman'ın 87'de attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Atalanta, ligdeki galibiyet sayısını 9'a yükseltti ve 34 puana yükseldi. Milan, 22 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Cagliari deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Genoa'yı konuk edecek.
Etiketler: #Atalanta #milan #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel Beşiktaşlılara seslendi!
- Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!
- Ali Koç kısa ve net konuştu!
- Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
- Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
- Serdar Topraktepe'den derbi galibiyeti sonrası mesaj!
- Hull City İngiltere Championship'te dibi gördü!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda hata yapmadı
- 'Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı'
- Jose Mourinho'dan puan farkı açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...