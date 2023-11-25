Atalanta - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atalanta, Serie A'nın 13. haftasında sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Milli aranın ardından Serie A'da heyecan sürüyor.
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, sahasında Walter Mazzarri'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
ATALANTA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Atalanta, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalmıştı.
Napoli ise sahasında karşılaştığı Empoli'ye 1-0 mağlup olmuştu.
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