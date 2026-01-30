Atalanta'nın istediği bonservis belli oldu... Fenerbahçe, Lookman transferinde son virajda!

Fenerbahçe'de Ademola Lookman transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirmeye adım adım yaklaşıyor.

Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe, Lookman'ı kadrosuna katmak için ciddi bir şekilde devrede. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen futbolcu için teklifini 35 milyon Euro'ya kadar çıkarmaya hazır.

Atalanta ise bonuslar dahil 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye sıcak bakıyor.

28 yaşındaki futbolcu ile ilgili Atletico Madrid'in de soruşturma yaptığı ancak şu aşamada Fenerbahçe'nin İspanyol devine kıyasla transferi gerçekleştirmek için daha önde olduğu ifade edildi.