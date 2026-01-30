Spor yazarları FCSB - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Lig grubunun en perişan takımına teslim oldular'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 09:43:00
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında FCSB ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları FCSB - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

"EDERSON BÜYÜK OYNADI"

Uğur Meleke: Domenico Tedesco birkaç taze oyuncuyla enerjiyi değiştirsin diye bekliyorsun ama kulübede de Asensio-Oğuz dışında alternatif yok! Brezilyalı kaleci Ederson kritik anlarda kritik kurtarışlar yapmasa Fenerbahçe puansız dönebilirdi Bükreş’ten. F.Bahçe’de Ederson dışında günün düşük enerjisini yükseltmeye çalışan bir başka oyuncu da Nesyri idi. Özellikle ilk bir saat çok istekliydi, birkaç net pozisyona girdi ama iki kritik ofsayta takıldı Faslı forvet. (Hürriyet)

"EDERSON'UN KOLLARI DA İYİYMİŞ!"

Mert Aydın: Gideceğine inanılan En Nesyri ve kenarda paslanmayı pek de dert etmişe benzemeyen Çağlar ilk 11’deydi dün. İlk yarım saatte kaçan goller ve İsmail’in fileleri bulan kafası acaba beklenilenden daha kolay bir galibiyet mi geliyor heyecanını yarattı.

Ne var ki Skriniar’ın yokluğu, takımın artık klasikleşen geri dönme sıkıntısı, orta sahada Fred zafiyeti derken FCSB, ilk yarının son 15 dakikasında hayata döndü. Ederson’un, “Ayağı iyi ama kolları kötü” diyenlere yanıtını gördük. Arka arkaya yaptığı kurtarışlar, Fenerbahçe’yi galip durumda tuttu.

İkinci yarıda da oyunun gidişi değişmedi. Daha istekli daha agresif göründü Rumenler. Bunun sonunda bir noktada Ederson’un pes edeceği belliydi. (Milliyet)

"KAPTANIN YOKLUĞUNDA DALGALI BİR OYUN VARDI"

Mehmet Ayan: Fenerbahçe sezonun en iyi 30 dakikasını oynadı desek yanılmayız. 11’deki Politic şutunda geçit vermeyen Ederson, önündeki arkadaşlarının 32-45 arasında bu denli fren yapacağını hesap edemezdi. Steaua’nun 32, 33 ve 36’da girdiği pozisyonlarda Ederson’u geçememesi, maçın adeta kaderini tayin etti.

Kritik anlarda maçın yıldızı Ederson devreye girdi ve 1 puanı hanemize yazdık. Fenerbahçe, kazanmanın ilk 16’ya girme bileti olacağı maçta dalgalı oyunuyla istediğini alamadı. Defansın dağınık hali dikkat çekti. Kaptansızlık elbette bunda başat faktördü. Yine de mütevazı Rumen ekibine karşı kaleciniz 7 kurtarışla yıldızlaşıyorsa, sorun sadece Skriniar’ın olmamasında değildir. (Hürriyet)

"UTANÇ DAKİKALARI!"

Gürcan Bilgiç: Rakibi gözüne kestirmek başka, küçümsemek başka. Romenler cezayı kesecek öyle pozisyonlar buldular ki, serinin en kötü takımı bir anda maçı "hedef" haline getirme isteği yakaladı.

Maçın değişimi İsmail'in kartı sonrasında "frenle" oynamaya başlaması oldu. Oosterwolde, eleme maçlarına ceza taşımamak adına kimseye dokunamıyordu bile. Skriniar'ın olmadığı merkezde "sarsaklık" pimi çekilmiş bombasıydı Fenerbahçe'nin.

İşin içine "acemilik-korku-güvensizlik" artık adına ne derseniz girince en basit hareketleri yapamaz, pasları veremez hale geldiler. Üstlerine oyuncu koşunca elleri ayakları birbirine dolaşmaya başladı.

Hiç bahaneleri yok. Esiklerden de bahsetmesinler. Lig grubunun en perişan takımına teslim oldular. Alsınlar bu utanç dakikalarını yeni sözleşme istediklerinde oyunculara seyrettirsinler. (Sabah)

