Fenerbahçe'nin Avrupa geliri belli oldu!

30.01.2026 12:10:00
AA
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak play-off'a kaldı. Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin şu ana kadar elde ettiği gelir de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin Euro'luk kazanca ulaştı.

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin Euro ile açılışı yaptı.

Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon Euro'yla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon Euro'nun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon Euro'luk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon Euro (ortalama 4,99 milyon Euro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon Euro oldu.

Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin Euro daha yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon Euro daha kazanacak.

Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirin dağılımı ve Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu: 175 bin Euro

Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme): 4,29 milyon Euro

Avrupa Ligi katılım: 4,31 milyon Euro

Galibiyet: 1,35 milyon Euro

Beraberlik: 0,45 milyon Euro

Lig derecesi: 1,45 milyon Euro

Yayın havuzu değerlemesi: 4,99 milyon Euro

Katsayı: 2,16 milyon Euro

Son 16 play-off turu: 300 bin Euro

Toplam kazanç: 19,475 milyon Euro

Sonraki turların ödülleri:

Son 16 turu: 1,75 milyon Euro

Çeyrek final: 2,5 milyon Euro

Yarı final: 4,2 milyon Euro

Final: 7 milyon Euro

Şampiyon: 6 milyon Euro

