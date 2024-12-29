Atalanta, son dakikalarda 1 puanı kurtardı
İtalya Serie A'nın 18. hafta maçında Atalanta, deplasmanda Lazio ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Lazio, sahasında Atalanta'yı ağırladı. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi 1-1 berabere bitti.
Lazio'nun tek golünü dakika 27'de Dele Bashiru kaydetti. Atalanta'ya beraberliği getiren golü ise 88'de Brescianini attı.
Hatayspor'lu eski oyuncu Dele Bashiru, mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve Lazio'nun tek golünü kaydetti.
Nicolo Zaniolo, maça yedek kulübesinde başladı ve 65. dakikada oyuna girdi.
Atalanta, bu maçın ardından puanını 41 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Lazio ise puanını 35 yaptı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Lazio, Roma deplasmanına gidecek. Atalanta, Udinese'ye konuk olacak.
Etiketler: #Atalanta #lazio #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Jaden Philogene gelişmesi!
- Getafe, Sergio Reguilon'un peşine düştü!
- Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip
- Atalanta, son dakikalarda 1 puanı kurtardı
- Vinicius Jr için 1 milyar Euro'luk iddia!
- Beşiktaş başkanını seçiyor!
- Fabregas'dan Dele Alli açıklaması! Umarım mutlu olur
- Ligue 1 hesabından Ronaldo'ya gönderme
- Hüseyin Yücel'in kardeşinden Serdal Adalı'ya yanıt!
- Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu dönemi resmen başladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Yolcu otobüsü şarampole devrildi
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Yurtdışı seyahatte yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
- Sendikalara 'grev', Erdoğan'a 'istifa' çağrısı!
- Faturasını düzenli ödeyenden o para alınmayacak
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Fenerbahçe'de 5 isimle ayrılık kapıda!