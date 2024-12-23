Atalanta'dan Serie A'da üst üste 11. galibiyet!

Serie A'nın 17. haftasında Atalanta, konuk ettiği Empoli'yi 3-2 mağlup etti. Mavi-Siyahlılar, ligdeki son 11 maçın tamamını kazandı.

Atalanta'dan Serie A'da üst üste 11. galibiyet!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:06

Serie A'nın 17. haftasında Atalanta, Empoli'yi konuk etti. 

Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı. 

Empoli'nin gollerini 13. dakikada Lorenzo Colombo ve 57. dakikada penaltıdan Sebastiano Esposito kaydetti.

Atalanta'nın golleri ise 34 ve 86. dakikalarda Charles De Ketelaere ve 45+1. dakikada Ademola Lookman'dan geldi.

Atalanta'da Lookman'ın attığı golün asistini, bonservisi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo yaptı.

Bu sonuçla birlikte Serie A'daki son 11 maçın tamamını kazanan Atalanta, 40 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.  Ligde 6. mağlubiyetini alan Empoli ise 19 puanla 11. sırada konumlandı. 

Serie A'da bir sonraki hafta Atalanta, Lazio'ya konuk olacak. Empoli ise Genoa'yı ağırlayacak. 


Etiketler: #Atalanta #empoli #serie a

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