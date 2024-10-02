Atalanta'dan Nicolo Zaniolo açıklaması: 'Yürümekte ve koşmakta zorlanıyordu'

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:52

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:52

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Shakhtar Donetsk ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YÜRÜMEKTE VE KOŞMAKTA ZORLANIYORDU"



Gasperini, Galatasaray'dan transfer ettikleri Nicolo Zaniolo ile ilgili, "Uzun süredir sahalardan uzaktı. Şu anda yeniden form tutuyor. Antrenman yapmadan geldi. Yürümekte ve koşmakta zorlanıyordu. Biraz sabır gerekiyor. İyi çalışmalı ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeli" dedi.

Atalanta'ya transferi sonrası İtalyan ekibinde 3 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 1 kez asist yaptı.