Atalanta'nın gözü transfer için Süper Lig'de

01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:27

İtalyan basınında yer alan habere göre, Atalanta'da yeni sportif direktör Tony D'Amico'nun kadroda devrim yapmak istediği ve teknik direktör Gian Piero Gasperini'ye güçlü bir ekip kurmak istediği aktarıldı.

D'Amico'nun Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao ile birlikte sarı-kırmızılıların orta sahada görev yapan ismi Alexandru Cicaldau'yu yakından takip ettiği belirtildi.

Haberde, İtalyan futbol insanının ayrıca Empoli ve Genoa formalarıyla Serie A tecrübesi olan Fenerbahçeli Miha Zajc'ı da gözlem altında tuttuğu aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray'da 39 maçta forma giyen Marcao, 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Brezilyalı savunma oyuncusunun adı daha önce de İtalyan ekipleriyle anılmıştı.

MIHA ZAJC YENİDEN DOĞDU

Galatasaray'ın geçen sezon başında gençlik projesi kapsamında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği bir sezonda 40 maça çıkarken 5 gol atıp, 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'de daha önce Genoa'ya kiralık olarak gönderilen Miha Zajc ise bu sezon adeta yeniden doğdu. Önce Vitor Pereira'nın ardından da İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında bu sezon 41 maçta sahaya çıktı. Sloven futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.