Atatürk'lü paylaşım nedeniyle kadro dışı kalmıştı: Samet Akaydin ile yollar ayrıldı!

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'un, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'lü paylaşım yapan milli oyuncu Samet Akaydin ile yolları ayırdığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:47
Atatürk'lü paylaşım nedeniyle kadro dışı kalmıştı: Samet Akaydin ile yollar ayrıldı!
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Panathinaikos'ta Samet Akaydin'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı sebebiyle kadro dışı kalması hakkında yeni gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; milli oyuncu, Panathinaikos'tan ayrıldı.

ATATÜRK'LÜ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Samet Akaydin'in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'lü paylaşımı kaldırmaması sonrası kadro dışı kaldığı ve ayrılığın bu gelişme sonrası kesinleştiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde Panathinaikos'a yarım sezonluğuna satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

Panathinaikos ile tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, 1072 dakika sahada kaldı.

Samet Akaydin'in paylaşımı şu şekildeydi:


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