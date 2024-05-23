Jasikevicius'tan Panathinaikos maçı açıklaması: 'Kim favori, kim değil...'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Euroleague Final Four organizasyonu öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:29
Jasikevicius'tan Panathinaikos maçı açıklaması: 'Kim favori, kim değil...'
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Basketbol THY EuroLeague Final-Four mücadele edecek Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak organizasyonda Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. 

Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarı lacivertli ekibin koçu Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu. 

"Bu yolculukta yaşadığınız en büyük zorluklar nelerdir?" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Sarunas Jasikevicius, şunları söyledi: 

"Hep bir sonraki maçı, bir sonraki antrenmanı düşünüyoruz. Bu yolculukta bir numaralı hedefi, iki numaralı hedefi yolculukta belirliyorsunuz. Bazı şeyleri yolda kararlaştırdık. Oyuncularıma herhangi bir şey icat etmedim, yeni şeyler sunmadım. Ekipteki 3 antrenörle çalışmışlardı. Çok büyük beklentiler koymadan ilerlemek lazım. Büyük hedefler değil günlük hedefler belirlemek lazım. Umarım maç günü de her şey planladığımız gibi gider."

''1 SAYIYLA BİLE OLSA KAZANMALIYIZ''

"Sezon içerisinde birçok rekor kırdınız, bunu şampiyonlukla süsleyebilir misiniz?" sorusuna cevap veren Sarunas Jasikevicius şu ifadeleri kullandı:

"Bilmiyorum yani, nasıl cevap vereceğimi. Bence sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bazı rekorlar vs. son derece önemliydi; asist, 3 sayı, Nigel'ın rekoru... Biz 1 sayıyla bile olsa kazanmak için buradayız. 1 sayıyla bile kazansak mutlu olurum."

''FIRSATTAN FAYDALANMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

"Bir koç olarak Zalgiris ve Barcelona'da Final Four deneyimleriniz oldu, neler öğrendiniz? Bugün takımınız için nasıl kullanacaksınız bu deneyimleri?" şeklindeki soruya cevap veren Sarunas Jasikevicius, "Bence durumlar birbirinden farklı. Ne öğrendim, ne öğrenemedim buna vurgu yapacak değilim. Final Four'da bir box-out, bir ribaund, bir faul fark yaratıyor. Skor buluyor olmanız lazım, kolay basketler atıyor olmanız. En önemli olan şey hayatta kendinize fırsat yaratmanız. Şu an bulunuyor olmaktan mutluyuz. Monaco'ya karşı çok zorlu bir seri oynadık. Şimdi buradayız, bu fırsattan faydalanmaya çalışacağız, tıpkı diğer 3 takımın yapmaya çalıştığı gibi" sözlerini sarf etti. 

''KİM FAVORİ KİM DEĞİL, UMRUMDA DEĞİL''

Litvanyalı koç konuşmasını şöyle noktaladı:

"Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum tüm maç toplantılarında, baskı üzerimizde olsun, sorumluluğu hissediyorum. Sahaya çıkmalı savaşmalısınız. Maksimum performansı ortaya koymalınız. Kim favori, kim değil; benim umrumda değil."


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