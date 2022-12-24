Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıldönümü.... 4 bin kişi, Atamız için koşacak
Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla “87. Büyük Atatürk Koşusu” yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Dönemi’nde Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde 1936’dan bu yana koşulan ve bir klasik olarak Türkiye atletizm tarihinde yerini alan Büyük Atatürk Koşusu, yarın 87’nci kez düzenlenecek.
Yaklaşık 4 bin kişinin başvurduğu yarış, Dikmen'deki Keklikpınarı mevkisinden başlayacak ve Ankara Garı önünde sona erecek. Yarışta, sporcuların derecelerine göre toplam 37 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.
Yarışta; birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin 750, üçüncüye 2 bin 500 lira para verilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- ‘Referandum şartı’
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Emel Sayın’dan kötü haber
- Erdoğan'a kötü haber
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- İktidardan jet bir adım daha!
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması