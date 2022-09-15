Atatürk’ün mirası Ulugazi Yağlı Güreşleri başlıyor

15 Eylül 2022 Perşembe, 14:58

Sporla iç içe ve aktif bir şehir parolasıyla çalışan Spor İstanbul, Ulugazi Yağlı Güreşleri Festivali’nde güreş severleri bir araya getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün güreşe verdiği değeri kutlamak amacıyla 1933 yılından Atatürk’ün vefat ettiği 1938 senesine kadar her 19 Eylül’de yapılan Ulugazi Güreşleri, Atatürk’ün vefatı sonrası ilk kez geçen yıl düzenlendi.

ALTIN KEMERLİ 9 BAŞPEHLİVAN ER MEYDANINDA

Spor İstanbul tarafından, yeniden geleneksel hale getirilen Ulugazi Yağlı Güreşleri Festivali bu sene 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Maltepe’de düzenlenecek. Tüm İstanbul halkının davetli olduğu etkinlikte 64’ü başpehlivan olmak üzere 14 boydan 500’e yakın pehlivan er meydanına çıkacak. Altın kemerli 9 başpehlivan; Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşilyeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur’un mücadeleleri büyük heyecana sahne olacak. Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde dev rekabetlerin yanı sıra her yaş grubuna hitap eden farklı etkinlikler de yer alacak. Etkinlik alanına birbirinden öğretici atölyeler kurulacak, keyifli söyleşiler ve gösterilerle renkli anlar yaşanacak.

TÜRK GÜREŞİ İÇİN TARİHİ BİR GÜN

Spora ve özellikle güreşe büyük ilgi duyan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül 1933’te, Türkiye ile İtalya güreş takımlarının karşılaştığı müsabakaları Dolmabahçe Sarayı’nda radyodan takip etmektedir. Mücadeleleri dinlerken heyecanlanan Atatürk, karşılaşmaların yapıldığı Taksim’deki Maksim Salonu’na gitmeye karar verir. Türk güreş takımı Atatürk’ün izlediği müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlar. Atatürk’ün güreşi ve güreşçileri şereflendirdiği 19 Eylül’ün özel bir gün olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu “Sporumuzun erdiği şerefli günü her sene kutlamak amacıyla, 19 Eylül günleri bütün güreş bölgelerinde Ulugazi Güreşleri adı altında müsabakalar yapmak istiyoruz.” teklifinde bulunur. Federasyonun bu teklifi kabul görür ve her sene 19 Eylül’de güreş müsabakaları tertiplenir. Atatürk’ün vefatı sonrası Ulugazi Güreşleri yapılmamıştır.

17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ GÜNÜ /U-15 SERBEST MİNDER GÜREŞİ TURNUVASI

PROGRAM AKIŞI

09.00-10.30 TARTI

11.00-13.00 GRUP ELEMELERİ

13.00-15.00 ÇEYREK FİNALLER

15.00-16.00 YARI FİNALLER

16.15-17.15 FİNALLER

17.30-18.00 MADALYA SEREMONİ

18 EYLÜL 2022 PAZAR GÜNÜ /YAĞLI GÜREŞLER

PROGRAM AKIŞI

08.30-10.30 BOY AYRIMI

11.00-11.15 AÇILIŞ

11.15 MÜSABAKALAR BAŞLANGIÇ

14.30 BAYRAK TÖRENİ

14.50-20.30 BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞ MÜSABAKALARI

21.00-21.30 ÖDÜL TÖRENİ

21.30 KAPANIŞ



