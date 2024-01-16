Athletic Bilbao - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:29
Athletic Bilbao - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.

Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, sahasında Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.

ATHLETIC BILBAO - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Barria'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Athletic Bilbao, Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda Eibar'ı 3-0 mağlup etmişti.

Alaves ise evinde Real Betis'i 1-0 mağlup etmişti.


Athletic Bilbao Alaves İspanya Kral Kupası

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