Athletic Bilbao - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
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İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.
Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao, sahasında Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.
ATHLETIC BILBAO - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?
San Mames Barria'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATHLETIC BILBAO - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.
Athletic Bilbao, Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda Eibar'ı 3-0 mağlup etmişti.
Alaves ise evinde Real Betis'i 1-0 mağlup etmişti.
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