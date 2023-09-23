Athletic Bilbao, Alaves'i 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü

La Liga'nın 6. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Alaves'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:08
Athletic Bilbao, Alaves'i 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü
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İspanya La Liga'nın 6. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Alaves'i konuk etti.

Mendizorrotza Stadı'nda oynanan maçı Athletic Bilbao 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Inaki Williams ile 76. dakikada Sancet kaydetti.

Bu sonucun artından Athletic Bilbao 13 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Alaves ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.


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