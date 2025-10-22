Athletic Bilbao'dan Devler Ligi'nde ilk galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 22:12:00
Athletic Bilbao, sahasında Karabağ'ı 3-1 mağlup etti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Karabağ'ı konuk etti. Athletic Bilbao, San Mames'te oynanan maçı 3-1 kazandı.

Karabağ, Livramento Andrade ile 1. dakikada 1-0 öne geçti.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Gorka Guruzeta, 70. dakikada Robert Navarro Munoz ve 88. dakikada Gorka Guruzeta attı.

Athletic Bilbao, bu galibiyetle Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez kaybeden Karabağ, 6 puanda kaldı.

Bilbao, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Newcastle United deplasmanına gidecek. Karabağ, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #uefa şampiyonlar ligi #Karabağ #Athletic Bilbao

