UEFA'dan Athletic Bilbaolu futbolcuya flaş doping cezası!

8.09.2025 15:51:00
Cumhuriyet Spor
Athletic Bilbao'nun stoperi Yeray Alvarez, Manchester United maçı sonrası yapılan doping testinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle UEFA'dan 10 ay men cezası aldı.

Athletic Bilbao'nun savunma oyuncusu Yeray Alvarez, doping testinde yasaklı maddeye rastlanmasının ardından UEFA tarafından 10 ay futboldan men cezası aldı.

Böylece 1995 doğumlu oyuncu, Nisan 2026'ya kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek.

Yeray'ın pozitif sonucu, geçtiğimiz mart ayında Manchester United'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçı sonrası yapılan testte ortaya çıktı.

SONUCU REDDETTİ

Futbolcu, sonucu hemen reddederek sebebin saç dökülmesine karşı kullanılan bir ürün olabileceğini ifade etti. 

Yeray'ın açıklamasına göre, bu tedavi aslında eşine ait bir ürün olup, oyuncu farkında olmadan bu maddeyi kullanmıştı. Ayrıca geçmişte testis kanserini yenmiş olan Yeray, alopeciayı (saç dökülmesi) engellemek amacıyla koruyucu tedaviler görmeye devam ettiğini de belirtti.

UEFA'NIN GEREKÇESİ

UEFA Disiplin Kurulu, oyuncunun kasıtlı bir şekilde yasaklı madde kullanmadığını kabul etse de, ihmal gerekçesiyle 10 aylık cezayı onayladı. Karar, haziran ayında geçici olarak uygulanmaya başlanmıştı.

