Athletic Bilbao - Rangers maçında ilginç anlar: Forması yırtıldı, hakem sarı kart gösterdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde oynanan Athletic Bilbao - Rangers mücadelesinde forması yırtılan Cyriel Dessers, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

Athletic Bilbao - Rangers maçında ilginç anlar: Forması yırtıldı, hakem sarı kart gösterdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 23:46

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarında geceye damga vuran pozisyonda San Mames Stadı'nda oynanan Athletic Bilbao - Rangers karşılaşmasında yaşandı.

0-0'ın rövanşında San Mames Stadyumu'nda oynanan maçın 17. dakikasında, Rangers'ın Belçikalı forveti Cyriel Dessers, Bilbao'nun savunma oyuncusu Dani Vivian ile girdiği ikili mücadele rakip ceza sahasında yerde kaldı.

FORMASI YIRTILDI: HAKEM DEVAM DEDİ

Bunun ardından Dessers, hakeme penaltı itirazında bulundu ve rakibinin çekmesi nedeniyle formasında oluşan büyük yırtığı hakeme gösterdi.

Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto oyunu devam ettirirken, itirazları sebebiyle Dessers'i sarı kart ile cezalandırdı.

Penaltı beklerken sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte o anlar:


Etiketler: #Athletic Bilbao #Rangers #Cyriel Dessers #uefa avrupa ligi

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