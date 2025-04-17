İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:14

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı. Organizasyonda yarı final eşleşmeleri belli oldu. 

ARSENAL - PSG

Real Madrid'i 3-0 ve 2-1 skorlarla geçen Arsenal, yarı finalde Aston Villa'yı 3-1 ve 3-2'lik sonuçlarla eleyen Paris Saint-Germain ile eşleşti.

INTER - BARCELONA

Bayern Münih'i 1-2 ve 2-2'lik skorlarla geçen Inter ise yarı finalde, Borussia Dortmund'u 4-0 ve 3-1'lik skorlarla geçen Barcelona ile eşleşti.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

FİNAL ALLIANZ ARENA'DA

Final müsabakası ise 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da olacak.


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Arsenal #paris saint-germain #barcelona

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