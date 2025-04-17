İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı. Organizasyonda yarı final eşleşmeleri belli oldu.
ARSENAL - PSG
Real Madrid'i 3-0 ve 2-1 skorlarla geçen Arsenal, yarı finalde Aston Villa'yı 3-1 ve 3-2'lik sonuçlarla eleyen Paris Saint-Germain ile eşleşti.
INTER - BARCELONA
Bayern Münih'i 1-2 ve 2-2'lik skorlarla geçen Inter ise yarı finalde, Borussia Dortmund'u 4-0 ve 3-1'lik skorlarla geçen Barcelona ile eşleşti.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
FİNAL ALLIANZ ARENA'DA
Final müsabakası ise 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da olacak.
Spor Haberleri
- İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
- Arsenal, Real Madrid deplasmanında galibiyetle turladı!
- Newcastle, Crystal Palace'ı evinde 5'ledi!
- Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi!
- Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 14 madalya
- Carvajal'den Saka'ya panenka tepkisi!
- Real Madrid - Arsenal maçına VAR damgası!
- Filedeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!
- Final serisi ilk maçında zafer Fenerbahçe Opet'in!
- Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Yeni rapor AKP dönemini işaret etti
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- Tarkan'ın anne acısı
- Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- İmamoğlu'ndan Financial Times'a tarihi yazı