Atiba oynadı, dolar uçtu: Tam 12 kat değerlendi!
Beşiktaş'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Atiba Hutchinson'ın kariyeri hem sahalarda hemde finansal piyasalarda iz bıraktı. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'a ilk imza attığında Dolar/TL kuru 1.93 seviyesinde bulunuyorken veda ederken tam 12 kat artış gösterdi.
Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'un kariyeri, hem futbol sahasında hem de finansal piyasalarda iz bıraktı.
Kanadalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a transfer olduğunda Dolar/TL kuru 1.93 seviyesinde bulunuyordu. İlk maçına çıktığında ise kuruşu kuruşuna 1.94'e yükseldi.
Atiba'nın, Beşiktaş formasıyla attığı ilk golde Dolar/TL kuru 2.23'e tırmanırken bu durum hem taraftarlar hem de finansal piyasalar için tarihi anlara sahne oldu. Beşiktaş ile ilk şampiyonluğunu kazandığında ise Dolar/TL kuru 2.58 seviyesine ulaştı.
TARİHİ VEDA
Ancak, veda etme zamanı geldiğinde finansal piyasaları şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Atiba Hutchinson, Beşiktaş'tan ayrılırken Dolar/TL kuru tarihi bir seviyeye, 23.17'ye yükseldi. Kanadalı futbolcunun siyah beyazlı formaya vedası ekonomik dalgalanmalara da işaret oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
- Yeni bakanların sınavı
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Dolarda tüm zamanların rekoru: Türk Lirası eriyor
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber!
- Dolar uçuşa geçti: Ekonomi uzmanlarından ilk tepkiler
- Erdoğan'ın hedefinde yine LGBTİ+'lar var
- Trabzonspor sezonu mağlubiyetle kapadı!