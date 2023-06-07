Atiba oynadı, dolar uçtu: Tam 12 kat değerlendi!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:32

Güncelleme: 07.06.2023 - 15:32

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'un kariyeri, hem futbol sahasında hem de finansal piyasalarda iz bıraktı.

Kanadalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a transfer olduğunda Dolar/TL kuru 1.93 seviyesinde bulunuyordu. İlk maçına çıktığında ise kuruşu kuruşuna 1.94'e yükseldi.

Atiba'nın, Beşiktaş formasıyla attığı ilk golde Dolar/TL kuru 2.23'e tırmanırken bu durum hem taraftarlar hem de finansal piyasalar için tarihi anlara sahne oldu. Beşiktaş ile ilk şampiyonluğunu kazandığında ise Dolar/TL kuru 2.58 seviyesine ulaştı.

TARİHİ VEDA

Ancak, veda etme zamanı geldiğinde finansal piyasaları şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Atiba Hutchinson, Beşiktaş'tan ayrılırken Dolar/TL kuru tarihi bir seviyeye, 23.17'ye yükseldi. Kanadalı futbolcunun siyah beyazlı formaya vedası ekonomik dalgalanmalara da işaret oldu.