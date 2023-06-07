Atiba oynadı, dolar uçtu: Tam 12 kat değerlendi!

Beşiktaş'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Atiba Hutchinson'ın kariyeri hem sahalarda hemde finansal piyasalarda iz bıraktı. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'a ilk imza attığında Dolar/TL kuru 1.93 seviyesinde bulunuyorken veda ederken tam 12 kat artış gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:32
Atiba oynadı, dolar uçtu: Tam 12 kat değerlendi!
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Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'un kariyeri, hem futbol sahasında hem de finansal piyasalarda iz bıraktı.

Kanadalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'a transfer olduğunda Dolar/TL kuru 1.93 seviyesinde bulunuyordu. İlk maçına çıktığında ise kuruşu kuruşuna 1.94'e yükseldi.

Atiba'nın, Beşiktaş formasıyla attığı ilk golde Dolar/TL kuru 2.23'e tırmanırken bu durum hem taraftarlar hem de finansal piyasalar için tarihi anlara sahne oldu. Beşiktaş ile ilk şampiyonluğunu kazandığında ise Dolar/TL kuru 2.58 seviyesine ulaştı.

TARİHİ VEDA

Ancak, veda etme zamanı geldiğinde finansal piyasaları şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Atiba Hutchinson, Beşiktaş'tan ayrılırken Dolar/TL kuru tarihi bir seviyeye, 23.17'ye yükseldi.  Kanadalı futbolcunun siyah beyazlı formaya vedası ekonomik dalgalanmalara da işaret oldu.


Atiba Hutchinson Kanada dolar dolar/TL

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