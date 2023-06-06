Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson'a veda töreni

Süper Lig'in son haftasında kendi sahasında Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'a veda etmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:36
Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson'a veda töreni
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Beşiktaş, uzun yıllardır takımın kaptanı olan emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'a veda ediyor.

Sporx'in haberine göre, siyah-beyazlı forma ile son heyecanını Konyaspor karşısında yaşayacak olan Kanadalı futbolcu onore edilecek. 2013'te başlayan Beşiktaş macerasının sonuna gelen 40 yaşındaki orta saha oyuncusu için özel veda töreni yapılacak.

Hem yönetim hem de taraftarların bu konuda çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, Konyaspor müsabakası duygusal anlara sahne olacak.


Atiba Hutchinson beşiktaş veda

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