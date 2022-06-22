Atiba’nın Maraş dondurması ile imtihanı izleyenleri güldürdü!

Beşiktaş'ın futbolcusu Atiba Hutchinson, Maraş dondurmasını yakalamaya çalıştığı eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:53
Atiba’nın Maraş dondurması ile imtihanı izleyenleri güldürdü!
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Beşiktaş’ın başarılı orta sahası Atiba Hutchinson, Maraş dondurmasını yakalamaya çalıştığı eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Atiba Hutchinson’ın dondurma ustasından bir türlü dondurmayı yakalayamadığı anlar izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.


Atiba Hutchinson Maraş dondurması beşiktaş
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