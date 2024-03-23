Atilla Szalai'den Türkçe röportaj: 'Türkiye çok iyi bir takım'

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından 2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe formasını da giyen Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, basın mensuplarına Türkçe açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:12
Atilla Szalai'den Türkçe röportaj: 'Türkiye çok iyi bir takım'
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. 

Maçın ardından bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai TRT Spor'a Türkçe röportaj verdi.

İyi bir maç oynadıklarını aktaran Szalai, "Güçlü bir takıma karşı iyi oynadık. Savunmada ve hücumda iyi çalıştık ve kazandık. Çok mutluyuz. Ama biraz yorgunuz. Oyunumuzda son 10 dakikada biraz problem de vardı. Her şey iyi ve güzel gidiyor. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR"

Ay-yıldızlı takımda çok kaliteli isimlerin olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de çok iyi oyuncular ve çok iyi bir takım var. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün var. Arda Güler ve İrfan Can Kahveci de var, benim arkadaşlarım. Eski dostlarımla bugün konuştum, mutluyum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUM"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını takip ettiğini anlatan Szalai, "Fenerbahçe'nin her maçını izliyorum. Şampiyonluk bekliyorum. Başarılar bekliyorum inşallah. Güzel günler bekliyorum. Fenerbahçe inşallah garanti şampiyon" dedi.

"OLAYLARDAN DOLAYI MUTSUZUM"

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili de görüşleri sorulan tecrübeli futbolcu, "Olaylardan dolayı mutsuzum. Bu hareketler futbolda normal değil ama hayatımız bu" açıklamasını yaptı.

"ALMANYA'DA MUTLUYUM"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu, "Almanya'da mutluyum. Çok maç oynamadım ama sıkı çalışıyorum. Daha güzel günler gelecek. Takım arkadaşım Ozan Kabak ile konuştum biraz. Özledim Ozan'ı, kardeşim iyi oynadı" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE İYİ BİR ATMOSFER VAR"

Türkiye ve Macaristan'ın EURO2024'teki hedeflerine dair de konuşan Szalai, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Yeni bir teknik ekip var. İyi çalışıyorlar. İyi bir atmosfer de var. Her şey olabilir. Bizim de zor bir grubumuz var. İnşallah gruptan çıkarız. İyi bir ekibimiz var. Genç bir takımımız var. Her geçen gün çalışıyoruz. Bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

 


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