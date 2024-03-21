Hazırlık maçları öncesi... A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik!

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ve Macaristan ile oynayacağı mücadeleler için açıkladığı aday kadroda yer alan genç futbolcular Semih Kılıçsoy ile Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosuna katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:16
Hazırlık maçları öncesi... A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik!
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A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna alındı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.

A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamaya istinaden, iki futbolcumuz A Millî Takımımızın Macaristan ile oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce, İstanbul'daki hazırlıklarına devam eden Ümit Millî Takımımızın kampına katılacak."


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