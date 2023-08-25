Atlet Alica Schmidt, Erling Haaland'a meydan okudu: 'Mahvederim'

Alman Olimpik atlet Alica Schmidt, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'a meydan okudu. Schmidt, Haaland ile koşu yarışması yapmak istediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:55
Atlet Alica Schmidt, Erling Haaland'a meydan okudu: 'Mahvederim'
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Alica Schmidt, Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland ile koşu yarışması yapmak istediğini söyledi.

"400 METREDE MAHVEDERİM" 

Dagbladet'e konuşan Alica Schmidt, "Haaland'ı 200 metre koşusunda yenmek çok zor ama 400 metrede mahvederim. Haaland ile koşmayı çok isterim. Kendimi böyle iyi bir futbolcuyla kıyaslamak harika olurdu. Muhteşem bir kapışma olurdu. Onu yenersem mutlu olurdum" dedi.

"HANGİMİZ DAHA HIZLIYSA ÖĞRENELİM"

Alica Schmidt, "Haaland'a davet göndermeyi düşünüyorum. Ben böyle bir karşılaşmaya her zaman hazırım. Hatta ilk davetimi buradan yapayım; Haaland gel ve yarışalım, hangimiz daha hızlıysa öğrenelim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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Alica Schmidt Erling Haaland yarış

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