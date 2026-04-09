Atletico Madrid, 10 kişi kalan Barcelona'yı iki golle geçti!

9.04.2026 00:25:00
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki İspanyol ekibi Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu.

Barcelona'da Pau Cubarsi maçın 44. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atletico Madrid'de 45. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Julian Alvarez attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi.

SÖRLOTH FARKI İKİYE ÇIKARDI

Atletico Madrid'de 60. dakikada Ademola Lookman'ın yerine oyuna giren Alexander Sörloth, 70. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Barcelona deplasmanında büyük bir avantaj yakalayan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Hansi Flick ve öğrencilerini 14 Nisan'da ağırlayacak. Turu geçen, Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

