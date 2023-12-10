Atletico Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:56

Güncelleme: 10.12.2023 - 11:56

İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - ALMERİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - ALMERİA MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Barcelona deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Almeria ise kendi sahasında ağırladığı Real Betis ile 0-0 berabere kalmıştı.