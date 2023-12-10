Atletico Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında kendi sahasında Almeria ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:56
Atletico Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - ALMERİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - ALMERİA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Barcelona deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Almeria ise kendi sahasında ağırladığı Real Betis ile 0-0 berabere kalmıştı.


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